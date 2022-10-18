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19 минут назад

Путин включил детских омбудсменов в комиссию по присуждению госпремий по правозащите

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин подписал указы, расширяющие состав Общественной комиссии по присуждению Государственных премий по правозащите и по благотворительности. В соответствии с документами, в состав комиссии включены представители нового правозащитного института – уполномоченные по правам ребенка.

Путин включил детских омбудсменов в комиссию по присуждению госпремий по правозащите
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, указом от 30 сентября 2022 года в состав комиссии вводятся представитель уполномоченного при президенте России по правам ребенка и региональный уполномоченный по правам ребенка.

При этом указ от 17 октября 2022 года определяет, что персонально в состав комиссии войдут детский омбудсмен России Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова предложила запретить на законодательном уровне распространение информации, которая ставила бы под сомнение традиционные семейные ценности.

Политика,Владимир Путин,
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