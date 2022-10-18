Медведев выступит с докладом на видеосовещании Путина с Совбезом

Как сообщает пресс-служба главы государства, совещание пройдет 19 октября в режиме видеоконференции. На нем будут затронуты вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности России в миграционной сфере, а также регулирование миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в стране.