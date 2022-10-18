Медведев: санкции против РФ сохранятся на "неопределенное время"

Санкции и технологическая блокада России могут сохраниться "на неопределенное время", считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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На заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций он перечислил меры, необходимые для улучшения подготовки специалистов в биологической сфере.

По словам Медведева, их необходимо предпринять, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов даже в условиях санкционных режимов и технологической блокады, которая есть сегодня, и, скорее всего, сохранится.

Ранее Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против России. Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".