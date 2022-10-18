Зюганов о Силуанове: «Ни на что денег нет»

Партийный лидер подчеркнул, что в «стране денег достаточно», отвечая на вопрос журналистов о том, есть лм средства на переселение желающих уехать в другие регионы России жителей Херсонской области.

«Я вам еще раз хочу сказать, денег в стране достаточно, перестаньте их присваивать и воровать», - заявил Зюганов.

При этом на уточняющий вопрос о том, что думает по этому поводу министр финансов, Зюганов отметил, что «у Силуанова ни на что денег нет».

В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав регионов. При этом Украина не признала итоги референдума и регулярно обстреливает эти территории.