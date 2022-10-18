Отношения Украины и Ирана оказались на грани разрыва

«Подал в Верховную Раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством-спонсором терроризма. Также Рада должна обратиться в ООН, Европарламент ПАСЕ, Парламентские Ассамблеи ОБСЕ, НАТО и ОЧЭС, в правительства мира с призывом принять необходимые меры», — написал парламентарий.

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По его мнению, Иран якобы поставляет дроны России, которые затем применяются Москвой в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он также добавил, что США уже признали Тегеран государством-спонсором терроризма, поэтому Киев будет требовать принятия аналогичного решения от других стран.

Киев обвинил Тегеран в поставках оружия России и призвал незамедлительно их прекратить. Соответствующее заявление МИД Украины опубликовано в понедельник.

"Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД утверждают, что для ударов по критической инфраструктуре Украины используются беспилотные летательные аппараты иранского производства. В пресс-службе также добавили, что в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран - членов Евросоюза ввести санкции против Ирана.

23 сентября украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на якобы имевшие место факты использования оружия иранского производства против Украины. В этот же день внешнеполитическое ведомство приняло решение лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ответил на вопрос журналистов о якобы потенциальных поставках беспилотников России. Он осудил поставку оружия Украине или России в интервью интернет-изданию Al-Monitor.

Абдоллахиан подчеркнул, что Тегеран не поддерживает ни одну сторону конфликта на Украине. Он напомнил, что Иран выступает за оборонное сотрудничество с Россией. Однако министр отметил, что Иран «не поддерживает какую-либо из сторон в украинской войне, что приведет к ее продолжению».

«Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине. И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине. Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры», — заявил глава иранского ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина лишит посла Ирана аккредитации из-за якобы поддержки России. Кроме того, МИД Украины призвал «существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве».

Утром 17 октября как минимум два взрыва произошло в центре украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ударного беспилотника в жилой дом. По заявлению Кличко, в результате атаки погибли как минимум четыре человека.

Минобороны России в утреннем брифинге заявило, что российские военные продолжают атаковать высокоточным оружием военную инфраструктуру Украины. Об использовании российских дронов «Герань-2» не сообщалось. Однако западные СМИ публикуют кадры использования дронов-камикадзе во время ударов по Киеву.

На Западе настаивают, что под названием «Герань-2» российская армия использует иранские дроны «Шахид-136». Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддержит санкции против Ирана за поставку оружия России. Иран поставки отрицает.

Комментирует политолог Георгий Бовт.

«Иран давно попал под подозрение США прежде всего, ну и остальные, конечно, поддерживают их в этих подозрениях. Хотя Иран не раз опровергал факт поставки России беспилотников, но Украина и ее союзники утверждают, что беспилотники «Герань» имеют иранское происхождение, по крайней мере, в части двигателя. Это так до сих пор, конечно, не доказано, но я думаю, что если желание ввести санкции в отношении Ирана возобладает, то их и так введут, без всяких доказательств. Единственное, что может сдерживать в этом направлении, — это попытки договориться с Ираном в рамках так называемой ядерной сделки, то есть вернуть Иран в эту сделку и, соответственно, снять с него санкции на продажу нефти, что, конечно же, будет увязано с намерением ввести предельный потолок цен на российскую нефть и европейское эмбарго одновременно на нее же. Иран и Россия, я думаю, не особенно афишируют свои отношения во всех подробностях, обе страны имеют хороший опыт, так сказать, проведения конфиденциальных переговоров без того, чтобы это всплывало наружу в прессе. Если говорить о технологических способностях Ирана, то действительно, у него имеются беспилотники, которые считаются достаточно эффективными. Вот сейчас они проверяются в боях, если это так, либо это наши беспилотники под названием «Герань» проверяются в боях. На самом деле, конечно, медийная история вокруг этих беспилотников сейчас несколько нарочито раздута для того, чтобы обратить гнев против Ирана, но в то же время нельзя исключать до конца, что военно-техническое сотрудничество между двумя странами происходит и будет происходить. Россия ранее поставляла Ирану достаточно много вооружений, настаивала на этих поставках и так далее, и я думаю, что ждет от Ирана какой-то ответной благодарности, если можно так сказать. Что касается иранских беспилотников, если гипотетически они все же используются каким-то образом на Украине, то Израиль уже предложил свои услуги Украине, говоря о том, что якобы обладает технологической возможностью эти беспилотники подавлять. Ну, опять же, эту информацию следует верифицировать».

Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине из-за связи России с Ираном. Изменит ли Израиль свою позицию в конфликте? Вот что полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:

— Мы не знаем вообще, как будут развиваться события в Израиле в ближайшем будущем. Мы видим, что страна находится в состоянии довольно хронического политического кризиса. Возможно, что Израиль тоже ждут политические перемены, и некоторые эксперты не исключают даже возвращения Биньямина Нетаньяху к власти. Поэтому что будет делать Израиль, сказать трудно, насколько ему удастся удержаться в равноудаленном положении от России и Украины, об этом можно только строить догадки. Мы видим, что если говорить об эволюции израильской позиции с начала конфликта, то действительно Израиль постепенно в ходе конфликта все больше склонялся в сторону Украины. Но я не думаю, что Израиль будет готов отказаться от сотрудничества с Москвой, для Израиля это важно прежде всего в контексте сирийской проблемы, мне кажется, Израиль по-прежнему будет лавировать, балансировать.

— Иран просчитал последствия, был готов к тому, что в ЕС начнут обсуждать новые санкции за поставку России оружия?

— Я думаю, что если говорить об Иране конкретно, то, конечно, Иран имеет очень большой опыт существования, работы и развития в условиях санкций. Мне кажется, что в Иране не очень верят в возможность снятия санкций. Тем более что сейчас, скорее всего, по итогам промежуточных выборов в Соединенных Штатах одну или две палаты конгресса захватят республиканцы, по крайней мере, многие из них выступали против возрождения СВПД, за сохранение санкций в отношении Ирана, которые относятся прежде всего к вопросам прав человека. И теперь, когда прошли протесты, особенно гендерные протесты, конечно, мотивации для того, чтобы снимать санкции с Ирана остается меньше.

Ударная сила дронов сопоставима с ударами некоторых ракет, при этом их сложнее сбить, говорит заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

«Что касается средств сбивать дроны, то нигде в мире пока нет универсального решения, как это делать. Есть разные версии, включая самые экзотические с использованием птиц или сетей. Проблема в том, что они пластиковые, плохо отражают сигнал с радаров, у них двигатель электрический, они не греются почти и летят на низкой высоте, на малой скорости, плохо сбиваются с самолета, но и стрелковым оружием тоже сложно попасть. Сейчас производятся разные системы противовоздушной обороны, какие-то решения оказываются более удачные, вот наши «Панцири», «Торы» неплохо справляются с дронами. Но тут возникает проблема стоимости: иногда противовоздушное средство оказывается на порядок дороже, чем сам дрон, так что в этом сегодня проблемы есть и у Киева, и, наверное, у наших сил в зоне соприкосновения».

В Сети опубликованы фотографии, где видны обломки одного из беспилотников. На них видны надписи «За Белгород! За Луч!», отсылающие к пятничному обстрелу приграничного района Белгородской области. Удары по региону участились на прошлой неделе после начала массированных атак российских военных по объектам украинской инфраструктуры по всей территории Украины.

Опубликованная во влиятельных американских СМИ информация о поставках иранского вооружения Москве не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Eqtesad News.

Насер Канаани подчеркнул, что СМИ нередко публикуют «новости, преследующие политические цели». При этом они берут данные из западных источников информации.

Дипломат напомнил, что Тегеран постоянно заявляет на международных площадках о своем нейтральном положении, о том, что не поставляет вооружения ни Киеву, ни Москве.

Он добавил, что внешняя политика Ирана базируется на противодействии военным конфликтам. Тегеран выступал против противостояния в Афганистане, Ираке и Сирии. Соответственно, власти исламской республики выступают и против военных действий на Украине, прилагают усилия к тому, чтобы добиться завершения конфликта.

Администрация Соединенных Штатов планирует ввести санкции против Тегерана за приписываемые ему поставки вооружений России. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники.

Комментируя утверждения СМИ, согласно которым Иран готовится поставить России партию баллистических ракет малой дальности, собеседник издания сказал: "Собираемся ли мы принять дополнительные меры в отношении продаж Ираном вооружений России? Безусловно, да". Как поясняет газета, возможные экономические рестрикции, меры экспортного контроля будут направлены и против третьих сторон, которые якобы помогают Москве и Тегерану в этой связи. Источник Politico подчеркнул, что санкции затронут тех, кто "продает Ирану материалы, которые могут быть использованы" для создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и баллистических ракет. Собеседник отказался сообщить какие-либо дополнительные детали готовящихся американских рестрикций.

Европейский союз проведет расследование на предмет поставок Ирана беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование с целью выяснить, поставляет ли Иран беспилотники-камикадзе России, передает польский журнал WPolityce. Он также отметил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем решительно отверг информацию о поставках иранских беспилотников в РФ.

Еще в августе Белый дом был уверен, что Иран уже поставил партию БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе. 10 октября ВС России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. Главными целями военных РФ были системы военного управления, связи и энергетики, уточняет Минобороны РФ. Власти Винницкой области сообщили, что по региону был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань-2» (Shahed-136).

Иран передал России не приводящие в ужас ВСУ дроны-камикадзе, а технологии их производства. Теперь РФ может самостоятельно изготавливать БПЛА «Герань-2». Об этом сообщил портал Южный Федеральный, ссылаясь на Telegram-канал «Сигнал».

На территории России уже имеются три производства, на которых изготавливаются такие беспилотники по очень низкой стоимости.

Преимуществами таких дронов являются их небольшой вес и то, что эти беспилотники достаточно трудно поразить из стрелкового оружия.

«Наконец, "Герань-2" спокойно уничтожает любую бронетехнику противника, включая танк, может разрушить отдельно стоящее средних размеров многоэтажное здание, складское помещение, ангар» - сообщает источник.

Эксперт по безопасности Лукаш Визингр в беседе с Lidovky назвал иранские дроны-камикадзе завоевавшими уважение Запада после ударов на Украине. По его словам, западные страны больше не смеются над этими беспилотниками.

По словам специалиста, раньше БПЛА Shahed-136 не воспринимали всерьез, поскольку он издавал слишком громкие звуки при приближении. Теперь характерное гудение оказывает психологическое давление на противника, как во время Второй мировой войны это делали самолеты «Юнкерс 87», в которые намеренно встраивали сирены, добавил эксперт.

«Их трудно сбивать, потому что они летают низко и относительно медленно. Что парадоксально, для большинства современных средств ПВО это проблема. Это такая крылатая ракета для бедных», — объяснил Лукаш Визингр.

Он указал, что используемая версия Shahed-136 не имеет камеры и может атаковать только стратегические цели, однако разрушительный эффект достигается за счет массовости, поскольку беспилотники летают роем.

Эксперт призвал не сравнивать иранский дрон с турецким беспилотником Bayraktar, поскольку они выполняют разные задачи. Bayraktar — это в первую очередь разведчик, который способен «зависать» на позиции и передавать данные командованию. Главная задача Shahed-136 — наносить удары.

Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России и призвал немедленно прекратить их. Ведомство заявило, что Москва использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.

Кремль не располагает информацией о приобретении иранских беспилотников, данный вопрос стоит переадресовать Минобороны России. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников, которые планировалось использовать в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эту информацию, Песков назвал ее вбросом. Также издание отмечало, что Иран якобы планирует поставлять России ракеты малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров, однако в Тегеране опровергли это сообщение.