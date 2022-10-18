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1 час назад

Совет Госдумы принял решение ограничить трансляцию заседаний палаты

RT на русском

Совет Госдумы принял решение об ограничении трансляций заседаний в режиме реального времени.

Совет ГД принял решение ограничить трансляцию заседаний палаты
Фото: globallookpress.com © Konstantin Kokoshkingloballookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Потому что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации», — рассказал собеседник агентства.

18 октября стало известно, что компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube. На каналах было более 200 тыс. подписчиков и 20 тыс. видео.

Компания Google заявила, что соблюдает законы о санкциях против России, в связи с чем была осуществлена блокировка каналов Совета Федерации на платформе YouTube.

Политика,Google,Совет Федерации,Госдума,
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