Роскомнадзор требует от Google разблокировать аккаунты Совфеда на Youtube

Роскомнадзор потребовала от компании Google разблокировать аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube. Об этом пишет агентство «Москва».
«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как уточняется, Роскомнадзор рассматривает данные действия YouTube как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации.
Ранее сообщилось, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube. На каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Уточнялось, что вся информация была удалена без возможности восстановления. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний верхней палаты, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, а также познавательные программы.