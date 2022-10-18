Роскомнадзор требует от Google разблокировать аккаунты Совфеда на Youtube

Ранее сообщилось, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube. На каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Уточнялось, что вся информация была удалена без возможности восстановления. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний верхней палаты, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, а также познавательные программы.