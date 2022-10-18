Путину подарили альбом с фотографиями жен участников СВО

По словам Азарова, жительницы региона сами решили провести фотовыставку на улицах Самары, поддержав таким образом своих мужей. Они сказали: "Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна"», — сказал губернатор и вручил альбом президенту в руки.