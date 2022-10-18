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36 минут назад

Путину подарили альбом с фотографиями жен участников СВО

Lenta.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции. Видеозапись с его вручением опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам Азарова, жительницы региона сами решили провести фотовыставку на улицах Самары, поддержав таким образом своих мужей. Они сказали: "Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна"», — сказал губернатор и вручил альбом президенту в руки.

Политика,Видео,Дмитрий Азаров,Владимир Путин,
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