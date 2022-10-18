В Госдуме ответили на признание Украиной независимости Ичкерии

«Я думаю, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров пригласил бы, помог бы приехать Верховной Раде в Грозный, ознакомиться с жизнью, которая там существует, и своими глазами убедиться в том, что их признание — это глупость и подстрекательство», — подчеркнул Чепа.