В Госдуме ответили на признание Украиной независимости Ичкерии

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа назвал провокацией одобрение Верховной Радой Украины законопроекта о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). Об этом пишут «Известия».
Парламентарий назвал это попыткой вмешиваться во внутренние дела страны и «раскачивать лодку изнутри».
Вместе с тем депутат высказал одно пожелание.
«Я думаю, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров пригласил бы, помог бы приехать Верховной Раде в Грозный, ознакомиться с жизнью, которая там существует, и своими глазами убедиться в том, что их признание — это глупость и подстрекательство», — подчеркнул Чепа.
18 октября Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании. Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады Украины 12 июля. Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.