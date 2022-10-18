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42 минуты назад

В Госдуме ответили на признание Украиной независимости Ичкерии

Lenta.ruиещё 3

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа назвал провокацией одобрение Верховной Радой Украины законопроекта о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). Об этом пишут «Известия».

В Госдуме ответили на признание Украиной независимости Ичкерии
Фото: 

Парламентарий назвал это попыткой вмешиваться во внутренние дела страны и «раскачивать лодку изнутри».

Вместе с тем депутат высказал одно пожелание.

«Я думаю, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров пригласил бы, помог бы приехать Верховной Раде в Грозный, ознакомиться с жизнью, которая там существует, и своими глазами убедиться в том, что их признание — это глупость и подстрекательство», — подчеркнул Чепа.

18 октября Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия. За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании. Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады Украины 12 июля. Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

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