В России назвали условие блокировки YouTube

Российские власти не будут блокировать YouTube в стране до тех пор, пока не появится полноценной альтернативы видеохостингу. Такое условие запрета сервиса в разговоре с «Лентой.ру» назвал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

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Безвозвратное удаление с YouTube каналов Совета Федерации и телеканала верхней палаты российского парламента «Вместе-РФ» расценивается как очередной недружественный шаг, считает депутат. Однако пока говорить о полной блокировке видеохостинга в России рано.

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«Насколько я знаю, против местного GoogGoogle ведется и судебное разбирательство, и идет речь о банкротстве российского представительства, и прочее», — сказал он.

Заменой YouTube для российских пользователей может стать отечественный сервис Rutube, считает Олег Матвейчев. Однако для этого пока не все готово, утверждает он.

Одной из причин, по которой Rutube не готов заменить американский сервис, депутат назвал миграцию IT-специалистов после начала специальной военной операции России на Украине, а также объявления мобилизации.

«Если мы увидим, что на Rutube у нас возникают новые возможности для пользователей и блогеров, которых нет даже на YouTube, но которые действительно полезны и интересны, это (блокировка YouTube — прим. "Ленты.ру") не будет ударом по информационному пространству, не вызовет возмущение многочисленных блогеров», — убежден Олег Матвейчев.

По словам депутата, возмущены блокировкой YouTube в России будут исключительно некие враги страны, которые «не смогут поддерживать это свое оружие в идеальном состоянии».

Безвозвратное удаление каналов, на которые были подписаны более 200 тысяч человек, в корпорации объяснили соблюдением антироссийских санкций.

В Минцифры в свою очередь подтвердили, что пока не планируют блокировать видеохостинг в России.

После удаления каналов Совета Федерации сенатор Андрей Климов заявил, что к вопросу о блокировке YouTube в РФ нужно подходить взвешенно, так как за последние десятилетия огромное количество людей и организаций связали свою деловую активность с платформой.