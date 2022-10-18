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1 час назад

Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от коронавируса

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает призывы к гражданам пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает «Интерфакс».

Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так глава государства ответил на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что власти региона призывают граждан сделать новую прививку от COVID-19.

«Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам», — приводит агентство слова Путина.

По данным оперативного штаба на 18 октября, в России за сутки зарегистрировали 9474 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 324 431. Число госпитализаций за прошедшие 24 часа составило 1937. За этот же период 20 252 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 638 610.

Политика,Дмитрий Азаров,Владимир Путин,
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