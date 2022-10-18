В Госдуме объяснили ограничение трансляций заседаний

В Госдуме ограничили трансляцию пленарных заседаний из-за большого количества случаев вырывания из контекста слов депутатов, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Это решение она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

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«Да, ограничили только для интернета, но для журналистов и в самой Думе все остается как прежде. Отчасти это объясняется тем, что участились случаи вырывания из контекста слов [во время] трансляции блогерами и неаккредитованными людьми», — сказала депутат.

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Ограничения будут действовать на время специальной военной операции России на территории Украины, утверждает Журова. Пленарные заседания, по словам депутата, будут доступны в пресс-центре Госдумы для журналистов. При этом некоторые из них будут полностью закрытыми даже для аккредитованных СМИ. Также ограничения коснутся и самих депутатов, например, им теперь им необходимо сдавать телефоны на входе.

«Сегодня у нас было, например, закрытое заседание. У нас, я так думаю, в ближайшее время так или иначе будут определенные вопросы обсуждаться в закрытом режиме», — объяснила Светлана Журова.

По словам депутата, в последнее время участилось количество провокаций, связанных с высказываниями членов Госдумы.

«Временно, мы считаем, пока идет спецоперация, и информацию так вот трактовать и еще приписывать ее депутатам, к сожалению, неправильно. Понятно, что аккредитованные журналисты этого не делают никогда, потому что они дорожат своей репутацией. А блогеры и непонятные западные источники фабрикуют отчасти всю эту неправильно преподнесенную [информацию], будоражат людей совершенно не по делу», — заключила член нижней палаты российского парламента.