Пескова спросили о покупке Россией иранских беспилотников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российской стороной используются беспилотные летательные аппараты (БЛА) отечественного производства. Он отметил, что по вопросу закупок иранских БЛА целесообразно обращаться в Минобороны, передает ТАСС.

«Мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями», - подчеркнул представитель Кремля.

О поставках из Ирана в Россию беспилотников сообщала летом газета The Washington Post. После этого аналогичные заявления делали представителей администрации США. Москва заявляла, что данные утверждения не соответствуют действительности.

На днях The Washington Post написала, что России и Ирану удалось договориться по вопросу новых поставок оружия. Газета сообщила, что российским войскам впервые направят иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников.