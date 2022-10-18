Российская Федерация использует беспилотные летательные аппараты (БЛА) отечественного производства, вопрос о закупке иранских БЛА стоит переадресовать Минобороны. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Тогда Песков назвал подобные сообщения вбросом.
"Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны. <…> Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, "покупала ли или использует РФ иранские БЛА".