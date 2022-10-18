"Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны. <…> Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, "покупала ли или использует РФ иранские БЛА".