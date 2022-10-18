Указа о завершении частичной мобилизации в целом по России пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в тех регионах, которые выполнили мобилизационное задание, частичная мобилизация была завершена и остановлена.
Песков также отметил, что число призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации не может превышать 300 тысяч, так как именно такое количество закреплено в указе президента о частичной мобилизации, подписанном 21 сентября.
«Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе (президента о частичной мобилизации — прим. ред.), до 300 тысяч человек», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Минобороны без подписания главой государства другого указа направить в регионы дополнительные задания по мобилизации.