Указа о завершении частичной мобилизации в целом по России пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в тех регионах, которые выполнили мобилизационное задание, частичная мобилизация была завершена и остановлена.

Песков также отметил, что число призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации не может превышать 300 тысяч, так как именно такое количество закреплено в указе президента о частичной мобилизации, подписанном 21 сентября.