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1 час назад

Песков заявил, что указа президента о завершении частичной мобилизации пока нет

Парламентская газета

Указа о завершении частичной мобилизации в целом по России пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в тех регионах, которые выполнили мобилизационное задание, частичная мобилизация была завершена и остановлена.

Песков также отметил, что число призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации не может превышать 300 тысяч, так как именно такое количество закреплено в указе президента о частичной мобилизации, подписанном 21 сентября.

«Не может идти речи о превышении общего количества, как сформулировано в указе (президента о частичной мобилизации — прим. ред.), до 300 тысяч человек», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Минобороны без подписания главой государства другого указа направить в регионы дополнительные задания по мобилизации.

Политика,Дмитрий Песков,
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