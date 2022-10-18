Песков прокомментировал расследование взрывов на "Северных потоках"

Россия не имеет возможности проводить собственное расследование непосредственно на месте взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, мы не имеем возможности фактически на месте проводить какие-то работы с тем, чтобы проводить свое расследование", - сказал он.
Факт того, что расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" проходит в закрытом режиме, без допуска России, вызывает сожаление, заявил Песков.
"По-прежнему, можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма, весьма закрытом режиме без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы", - сказал Песков.