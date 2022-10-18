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1 час назад

Песков прокомментировал расследование взрывов на "Северных потоках"

ТАСС

Россия не имеет возможности проводить собственное расследование непосредственно на месте взрывов на "Северных потоках". Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал расследование взрывов на "Северных потоках"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно же, мы не имеем возможности фактически на месте проводить какие-то работы с тем, чтобы проводить свое расследование", - сказал он.

Факт того, что расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" проходит в закрытом режиме, без допуска России, вызывает сожаление, заявил Песков.

"По-прежнему, можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма, весьма закрытом режиме без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы", - сказал Песков.

Политика,Дмитрий Песков,
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