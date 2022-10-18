Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Аккаунты Совфеда в YouTube заблокированы. Совет Федерации и телеканал «Вместе-РФ» будут продолжать вести трансляции на отечественных платформах, говорится в сообщении в Telegram-канале палаты.

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По данным пресс-службы верхней палаты парламента России, в сообщении Google говорится о том, что блокировка проведена «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

При этом у каналов было более 200 000 подписчиков, на них было размещено около 20 000 видео. Теперь вся информация удалена без возможности восстановления.

«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и «Вместе-РФ» активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», - подчеркнули в верхней палате парламента.

В частности, программы о деятельности сенаторов и трансляции с заседаний СФ можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в Telegram и на Rutube.