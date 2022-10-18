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1 час назад

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Алиса Селезнёва

Аккаунты Совфеда в YouTube заблокированы. Совет Федерации и телеканал «Вместе-РФ» будут продолжать вести трансляции на отечественных платформах, говорится в сообщении в Telegram-канале палаты.

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По данным пресс-службы верхней палаты парламента России, в сообщении Google говорится о том, что блокировка проведена «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

При этом у каналов было более 200 000 подписчиков, на них было размещено около 20 000 видео. Теперь вся информация удалена без возможности восстановления.

«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и «Вместе-РФ» активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», - подчеркнули в верхней палате парламента.

В частности, программы о деятельности сенаторов и трансляции с заседаний СФ можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в Telegram и на Rutube.

Ранее на YouTube был заблокирован канал «Дума ТВ». Роскомнадзор потребовал от компании Google, которой принадлежит видеохостинг, незамедлительно восстановить доступ к каналу и объяснить причины блокировки.

Политика,Наука и техника,Роскомнадзор,Google,Совет Федерации,
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