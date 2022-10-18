В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
38 минут назад

В Госдуме призвали провести цифровизацию военкоматов

ТАСС

Ошибки при проведении частичной мобилизации в России показали необходимость создания федеральной цифровой базы с данными военнообязанных, заявил во вторник член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

В Госдуме призвали провести цифровизацию военкоматов
Фото: 

"Основная проблема мобилизации, которая существовала, есть сейчас - это работа военкоматов по карточкам, как это еще началось в годы СССР. Да, главы регионов сегодня докладывают о завершении мобилизации, мы ее почти провели, но сама система показала все свои проблемы. <…> Да, мы призвали людей, но контингент призванных где-то не сходится с первоначальными задачами по мобилизации. Военкоматам крайне трудно отслеживать все изменения резервистов в социальном положении, по количеству детей, по всем заболеваниям. <…> Крайне актуальны вопросы цифровизации, создания единой базы всех военнообязанных с уточнением всех их данных", - написал Гурулев.

Депутат подчеркнул, что справиться с задачами мобилизации при устаревшей системе работы военкоматов с данными в этот раз помогла вовлеченность федеральных и региональных властей, общественности, спонсоров.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Позднее Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в войска в рамках частичной мобилизации.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители