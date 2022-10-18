В Госдуме призвали провести цифровизацию военкоматов

"Основная проблема мобилизации, которая существовала, есть сейчас - это работа военкоматов по карточкам, как это еще началось в годы СССР. Да, главы регионов сегодня докладывают о завершении мобилизации, мы ее почти провели, но сама система показала все свои проблемы. <…> Да, мы призвали людей, но контингент призванных где-то не сходится с первоначальными задачами по мобилизации. Военкоматам крайне трудно отслеживать все изменения резервистов в социальном положении, по количеству детей, по всем заболеваниям. <…> Крайне актуальны вопросы цифровизации, создания единой базы всех военнообязанных с уточнением всех их данных", - написал Гурулев.