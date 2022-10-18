В Госдуме призвали провести цифровизацию военкоматов

Ошибки при проведении частичной мобилизации в России показали необходимость создания федеральной цифровой базы с данными военнообязанных, заявил во вторник член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.
"Основная проблема мобилизации, которая существовала, есть сейчас - это работа военкоматов по карточкам, как это еще началось в годы СССР. Да, главы регионов сегодня докладывают о завершении мобилизации, мы ее почти провели, но сама система показала все свои проблемы. <…> Да, мы призвали людей, но контингент призванных где-то не сходится с первоначальными задачами по мобилизации. Военкоматам крайне трудно отслеживать все изменения резервистов в социальном положении, по количеству детей, по всем заболеваниям. <…> Крайне актуальны вопросы цифровизации, создания единой базы всех военнообязанных с уточнением всех их данных", - написал Гурулев.
Депутат подчеркнул, что справиться с задачами мобилизации при устаревшей системе работы военкоматов с данными в этот раз помогла вовлеченность федеральных и региональных властей, общественности, спонсоров.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Позднее Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в войска в рамках частичной мобилизации.