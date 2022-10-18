Сенатор предупредил о конфликте России и США в Арктике

Сенатор Ангус Кинг заявил, что изменение климата может превратить Арктику в очаг «глобального противостояния» между Россией и США. Об этом сообщает CNN.
По мнению Кинга, США отстали в обеспечении безопасности Арктики, которая, по его мнению, может стать «сценой для ядерной демонстрации силы» Россией.
Кинг напомнил, что регион богат нефтью, газом и минералами, за которые развернется борьба. По мнению ученых, лед в Арктике может полностью растаять в ближайшие пару десятков лет.
При этом России принадлежит более половины побережья Арктики. У РФ есть 40 ледоколов, а у США - всего один, подчеркнул Кинг.
«Вопрос в том, можем ли мы «открыть» Арктику, избегая конфликта», - отметил сенатор.
В 2020 году российские военные уложили последний участок железобетонной взлетно-посадочной полосы на одной из самых северных авиабаз в мире. Авиабаза получила возможность обслуживать современные реактивные истребители и стратегические бомбардировщики. Как писала The Wall Street Journal, Россия стремится нарастить мощь в регионе, где Вашингтон пока отстает.
WSJ отмечала, что последние штрихи к авиабазе Нагурское превратили заброшенный советский плацдарм в один из самых современных военных форпостов России. В январе 2021-го эта и другие базы были объединены в новый военный округ под командованием Северного флота, на них приземляются МиГ-31, а Нагурское получит собственные Су-34. США тем временем планирует построить флот военных ледоколов к 2029 году.