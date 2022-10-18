Сенатор предупредил о конфликте России и США в Арктике

Сенатор Ангус Кинг заявил, что изменение климата может превратить Арктику в очаг «глобального противостояния» между Россией и США. Об этом сообщает CNN.

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По мнению Кинга, США отстали в обеспечении безопасности Арктики, которая, по его мнению, может стать «сценой для ядерной демонстрации силы» Россией.

Кинг напомнил, что регион богат нефтью, газом и минералами, за которые развернется борьба. По мнению ученых, лед в Арктике может полностью растаять в ближайшие пару десятков лет.

При этом России принадлежит более половины побережья Арктики. У РФ есть 40 ледоколов, а у США - всего один, подчеркнул Кинг.

«Вопрос в том, можем ли мы «открыть» Арктику, избегая конфликта», - отметил сенатор.

В 2020 году российские военные уложили последний участок железобетонной взлетно-посадочной полосы на одной из самых северных авиабаз в мире. Авиабаза получила возможность обслуживать современные реактивные истребители и стратегические бомбардировщики. Как писала The Wall Street Journal, Россия стремится нарастить мощь в регионе, где Вашингтон пока отстает.