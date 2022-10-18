Гросси заявил о желании "как можно скорее" встретиться с Путиным

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует провести повторную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, он надеется, что она состоится «как можно скорее».
Гросси также считает, что соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС можно достигнуть до конца 2022 года.
«У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать», — заявил глава МАГАТЭ.
Напомним, что в сентябре миссия организации во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. По итогам поездки МАГАТЭ опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей.
В октябре Гросси встретился с Путиным в Москве. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что РФ не собирается развивать ядерный технологии, а также прилагает все усилия, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС.