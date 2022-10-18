Гросси заявил о желании "как можно скорее" встретиться с Путиным

Гросси также считает, что соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС можно достигнуть до конца 2022 года.

«У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать», — заявил глава МАГАТЭ.

Напомним, что в сентябре миссия организации во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. По итогам поездки МАГАТЭ опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей.