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13 минут назад

Глава МАГАТЭ планирует срочно встретиться с Путиным из-за ЗАЭС

Ирина Лебедева

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует провести повторную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, он надеется, что она состоится «как можно скорее».

Гросси заявил о желании "как можно скорее" встретиться с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гросси также считает, что соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС можно достигнуть до конца 2022 года.

«У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать», — заявил глава МАГАТЭ.

Напомним, что в сентябре миссия организации во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. По итогам поездки МАГАТЭ опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей.

В октябре Гросси встретился с Путиным в Москве. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что РФ не собирается развивать ядерный технологии, а также прилагает все усилия, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС.

Политика,В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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