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39 минут назад

Власти Палестины обратились с просьбой к России из-за США

Елена Прошина

Руководство Палестины хочет создать международную конференцию во главе с Россией, чтобы решить вопрос давления со стороны США. Такое заявление сделал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, передает газета «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Власти Палестины обратились с просьбой к России из-за США
Фото: ТАССТАСС

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас встретился с главой российского государства Владимиром Путиным на полях международного саммита в Астане. Он заявил, что Палестина не доверят администрации президента США Джо Байдена и не может согласиться с тем, что американская сторона — единственный регулятор палестино-израильских отношений.

При этом «Известия» отмечают, что в официальной стенограмме беседы двух лидеров слова Аббаса о потере доверия к США отсутствуют.

Белый дом был разочарован заявлениями президента Палестины. Как сообщал портал Axios со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США, администрация Байдена донесла свое возмущение до советников Аббаса.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль подтвердил эту информацию. По его словам, после беседы Аббаса и Путина США стали давить на Палестину, но он не уточнил, в чем именно проявляется это давление.

Дипломат напомнил, что в марте 2019 года президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и закрыл консульство США в Восточном Иерусалиме. Палестинцы крайне негативно отреагировали на это действие, однако президент Джо Байден дал обещание снова открыть консульство для палестинских дел в Иерусалиме. Это обещание так и осталось просто обещанием.

Нофаль считает необходимым провести международную конференцию для урегулирования этого вопроса и отдать России «главную роль», так как от действий США, по его мнению, «страдают малые народы», включая палестинцев.

Политика,В мире,Махмуд Аббас,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,Администрация США,
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