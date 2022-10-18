Гросси заявил о желании "как можно скорее" встретиться с Путиным

"Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он снова посетить Россию для встречи с Путиным.

Гросси 11 октября побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с Путиным. Гендиректор МАГАТЭ назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе ЗАЭС. Гросси также дважды посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским .

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. Станция продолжила работу в штатном режиме. В начале сентября ее посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий.