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29 минут назад

Чехия будет решать вопрос с ограждением у "Чешского дома" в Москве по дипканалам

ТАСС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага будет решать вопрос с ограждением вокруг территории "Чешского дома" на 3-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы по дипломатическим каналам.

Прага обвинила Москву в нарушении прав собственности Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы считаем это серьезным нарушением [прав] собственности Чехии в Москве. В данный момент мы оцениваем ситуацию и будем решать [проблему] с российской стороной, используя дипломатические каналы", - привело слова министра Чешское телевидение.

По информации телеканала, сотрудники управы Тверского района демонтировали в первой половине дня в понедельник 19 м ограждения "Чешского дома", который выполняет в российской столице функции культурного и научного центра республики. Представители московский властей, согласно Чешскому телевидению, утверждали, что строительство ограждения не было разрешено. Между тем силами посольства Чехии на его месте в целях безопасности был возведен временный барьер.

"Чешский дом" является крупнейшим объектом зарубежной собственности Чехии. При нем, в частности, находятся гостиница и бытовой комплекс для сотрудников загранпредставительств республики. В данный момент из 50 квартир заселены лишь 2.

После 24 февраля деятельность "Чешского дома" была приостановлена. Поддержание его в должном техническом состоянии обеспечивают три сотрудника, командированных из республики, и четверо нанятых на месте.

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