Канада ввела новые санкции против РФ

Канада расширила санкционные меры против Российской Федерации и внесла в него еще 34 физлица и одно юридическое лицо. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В публикации отмечается, что о новых мерах против РФ объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в связи со специальной военной операцией Российской Федерации на территории Украины.

Ранее стало известно, что Канада расширила санкции в отношении России в связи с вхождением ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз объявит о новых санкциях против Российской Федерации, когда определит новые «цели» для них, работа по санкциям идет постоянно.