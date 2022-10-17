Канада ввела новые санкции против РФ

Канада расширила санкционные меры против Российской Федерации и внесла в него еще 34 физлица и одно юридическое лицо. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
В публикации отмечается, что о новых мерах против РФ объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в связи со специальной военной операцией Российской Федерации на территории Украины.
Ранее стало известно, что Канада расширила санкции в отношении России в связи с вхождением ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз объявит о новых санкциях против Российской Федерации, когда определит новые «цели» для них, работа по санкциям идет постоянно.
Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила в ходе пресс-конференции, что страна вводит санкции против 75 граждан России. Санкции вводятся против 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных с вошедшими в состав России регионами.