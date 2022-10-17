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14 минут назад

Канада ввела новые санкции против РФ

Газета.Ruиещё 1

Канада расширила санкционные меры против Российской Федерации и внесла в него еще 34 физлица и одно юридическое лицо. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Канада ввела новые санкции против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что о новых мерах против РФ объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в связи со специальной военной операцией Российской Федерации на территории Украины.

Ранее стало известно, что Канада расширила санкции в отношении России в связи с вхождением ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз объявит о новых санкциях против Российской Федерации, когда определит новые «цели» для них, работа по санкциям идет постоянно.

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила в ходе пресс-конференции, что страна вводит санкции против 75 граждан России. Санкции вводятся против 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных с вошедшими в состав России регионами.

Политика,Мелани Жоли,Жозеп Боррель,ЕС,
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