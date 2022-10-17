Госдума: добровольцы получат отсрочку от мобилизации

Участники добровольческих формирований получат отсрочку от мобилизации в период призыва, в военное время и при операциях армии РФ за пределами страны. Об этом следует из текста поправок, внесенных в Госдуму ее спикером Вячеславом Володиным, главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и членами комитета.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

Изменения вносятся в статью 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Отсрочка добровольцам также полагается при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций.

Кроме того, добровольцы, согласно поправкам, получают право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном и водном транспортом в рамках установленных МО РФ случаях, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что проходить специальную военную подготовку должны все мобилизованные граждане. Он также добавил, что первичная подготовка должна длиться от 5 до 10 дней.