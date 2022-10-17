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51 минуту назад

Госдума: добровольцы получат отсрочку от мобилизации

Вечерняя Москва

Участники добровольческих формирований получат отсрочку от мобилизации в период призыва, в военное время и при операциях армии РФ за пределами страны. Об этом следует из текста поправок, внесенных в Госдуму ее спикером Вячеславом Володиным, главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и членами комитета.

Госдума: добровольцы получат отсрочку от мобилизации
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

Изменения вносятся в статью 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Отсрочка добровольцам также полагается при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций.

Кроме того, добровольцы, согласно поправкам, получают право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном и водном транспортом в рамках установленных МО РФ случаях, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что проходить специальную военную подготовку должны все мобилизованные граждане. Он также добавил, что первичная подготовка должна длиться от 5 до 10 дней.

Глава государства уточнил, что в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованные поступают уже в боевые части, где стартует второй этап подготовки, который рассчитан на срок от 5 до 15 дней.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Минобороны России,Госдума,
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