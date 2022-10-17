В МИД заявили о важности сдержанного поведения ядерных держав

Россия твердо привержена тому, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов, передает РИА «Новости». По его словам, на сегодняшний день от государств, обладающих атомным оружием, требуется действовать сдержано и ответственно.
«Сейчас как никогда важно сдержанное и ответственное поведение ядерных держав. Россия твердо привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — пояснил Воронцов.
Как отметил представитель МИД России, участники ядерного клуба — Россия, Франция, США, Китай, Великобритания — в начале года подтвердили свою приверженность недопущению атомной войны. По его мнению, совместный документ пяти государств приобрел особое значение на фоне эскалации кризиса на Украине.
«С обострением украинского кризиса, произошедшем по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл этого документа не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительное звучание», — подчеркнул Воронцов.
Ранее СМИ сообщили, что стратегия США по Украине может привести к ядерной войне.