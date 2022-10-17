В МИД заявили о важности сдержанного поведения ядерных держав

Россия твердо привержена тому, что ядерная война никогда не должна быть развязана, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов, передает РИА «Новости». По его словам, на сегодняшний день от государств, обладающих атомным оружием, требуется действовать сдержано и ответственно.