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1 час назад

Путин после крушения Су-34 отправил в Ейск двух министров

Lenta.ruиещё 7

Президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава отправиться в Ейск, где упал самолет Су-34, для оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева глава государства отправил на место происшествия двух министров — главу МЧС Александра Куренкова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Президенту также представили доклады по ситуации.

Минобороны РФ: в Ейске потерпел крушение Су-34

По данным Министерства обороны, военный самолет потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. В ведомстве назвали причиной возгорание двигателя при взлете.

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