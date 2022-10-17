Командированные в новые регионы чиновники получат двойную зарплату

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации указу президента России Владимира Путина , командированные в новые регионы России чиновники будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщает ТАСС .

Кроме того, они будут получать суточные в размере около 8,5 тысяч рублей. Такое решение принято для обеспечения социальной защищенности госслужаших, которые были командированы в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.