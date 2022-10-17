Командированные в новые регионы чиновники получат двойную зарплату

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации указу президента России Владимира Путина, командированные в новые регионы России чиновники будут получать зарплату в двойном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, они будут получать суточные в размере около 8,5 тысяч рублей. Такое решение принято для обеспечения социальной защищенности госслужаших, которые были командированы в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
Также, согласно новому указу, госорганы получат возможность «выплачивать безотчетные суммы» на дополнительные расходы, возникшие в таких командировках. Их финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.
Ранее президент России подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1».