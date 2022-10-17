«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее. Мы уже ввели санкции/отрезали РФ всеми возможными способами, так что ей еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, она нанесет его по нам, тогда начнется Третья мировая война и цивилизации придет конец», — написал Маск.