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37 минут назад

Маск предупредил о гибели цивилизации из-за попытки отобрать Крым у РФ

Елена Прошина

Попытки отобрать Крым у России могут обернуться гибелью цивилизации, поскольку приведут к ядерному конфликту. Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказал глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие, она выберет последнее. Мы уже ввели санкции/отрезали РФ всеми возможными способами, так что ей еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, она нанесет его по нам, тогда начнется Третья мировая война и цивилизации придет конец», — написал Маск.

Он пояснил, что РФ воспринимает Крым в качестве важнейшей части страны. По словам Маска, потеря полуострова для России равносильна потери США Гавайев и Перл-Харбора. При этом миллиардер указал и на «плюсы» ядерной войны.

«Но посмотрите на светлую сторону! По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крым. Можете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются грибовидные тучи», — отметил Маск.

Бизнесмен призвал не ставить Россию перед выбором между «тотальным и унизительным поражением и применением ядерного оружия». Всех несогласных с данной логикой он назвал «опасными дураками».

Политика,Видео,Илон Маск,SpaceX,
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