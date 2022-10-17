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11 минут назад

В Совбезе РФ назвали цели подрывной работы Запада

Говорит Москваиещё 1

Объектами стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, а также представители СМИ.

В Совбезе РФ назвали цели подрывной работы Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил в интервью «Российской газете».

«В первую очередь западные стратеги организуют последовательное воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ именно в расчёте на неустойчивость молодёжной среды», — подчеркнул Храмов.

Он добавил, что Россия не оставит без ответа попытки Запада усилить подрывную работу по переформатированию сознания россиян.

Политика,Совет безопасности РФ,
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