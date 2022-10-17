В Совбезе РФ назвали цели подрывной работы Запада

Объектами стали образовательные учреждения, органы власти, деятели культуры и искусства, а также представители СМИ.
Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил в интервью «Российской газете».
«В первую очередь западные стратеги организуют последовательное воздействие на учреждения и организации системы образования, органы государственной власти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ именно в расчёте на неустойчивость молодёжной среды», — подчеркнул Храмов.
Он добавил, что Россия не оставит без ответа попытки Запада усилить подрывную работу по переформатированию сознания россиян.