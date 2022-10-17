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24 минуты назад

Володин назвал отсутствие геев в Госдуме причиной выхода России из ПАСЕ

Газета.Ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отсутствие представителей ЛГБТ в Госдуме стало причиной выхода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он сообщил в ходе слушаний в Госдуме, передает «Коммерсант».

«Мы с [заместителем председателя Госдумы] Петром Олеговичем [Толстым] еще в то время, когда участвовали в Парламентской ассамблее Совета Европы, получили формуляр, где в приоритетном порядке Государственная Дума и Совет Федерации должны были направить на заседание ПАСЕ представителей этих сообществ. Но у нас их нет, поэтому мы этот формуляр не заполняли», — считает он.

До этого Володин в ходе слушаний в понедельник заявил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении.

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По словам спикера, он надеется, что уже принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон поступит на подпись президенту в ноябре.

Ранее в рамках слушаний, касающихся «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», Володин заявил, что распространение нетрадиционной идеологии предшествует «порабощению государств».

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