Володин назвал отсутствие геев в Госдуме причиной выхода России из ПАСЕ

«Мы с [заместителем председателя Госдумы] Петром Олеговичем [Толстым] еще в то время, когда участвовали в Парламентской ассамблее Совета Европы, получили формуляр, где в приоритетном порядке Государственная Дума и Совет Федерации должны были направить на заседание ПАСЕ представителей этих сообществ. Но у нас их нет, поэтому мы этот формуляр не заполняли», — считает он.