Матвиенко поручила выработать общую систему выплат мобилизованным

"Я дала поручение [первому вице-спикеру Андрею] Турчаку и [вице-спикеру Николаю] Журавлеву вместе с комитетом палаты по обороне и безопасности разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе - недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему", - отметила Матвиенко.

Она также дала поручение комитету по обороне и безопасности разобраться в ситуации с сильным и необоснованным ростом цен на снаряжение для мобилизованных. "Действительно, цены на самое необходимое для комплектования мобилизованных выросли до небес, непонятно почему, на каком основании. Надо разобраться с мощностями, которые производят одежду, бронежилеты, каски, - достаточно ли их. Вопросы есть, надо разбираться с этим", - сказала спикер Совфеда.