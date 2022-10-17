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48 минут назад

Захарова с иронией призвала Борреля ответить на возможное прекращение поставок газа КНР в ЕС

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила информацию СМИ о планах Китая прекратить поставки газа в европейские страны. В своем Telegram-канале она отметила, что ожидает «творческих комментариев» главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по этому вопросу.

Захарова с иронией высказалась о комментариях Борреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ждем комментариев Борреля. Думаю, они будут, как всегда, творческими. Что-нибудь про то, как в «чудесный сад цивилизованной Европы не привезли дров из дремучих джунглей», — написала Захарова.

Представитель МИД России также призвала главу европейской дипломатии «жечь глаголом» в ответ на информацию о поставках китайского газа. Захарова также не исключила, что в текущей ситуации «жечь» Боррелю «больше и нечем».

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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