Захарова с иронией высказалась о комментариях Борреля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила информацию СМИ о планах Китая прекратить поставки газа в европейские страны. В своем Telegram-канале она отметила, что ожидает «творческих комментариев» главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по этому вопросу.
«Ждем комментариев Борреля. Думаю, они будут, как всегда, творческими. Что-нибудь про то, как в «чудесный сад цивилизованной Европы не привезли дров из дремучих джунглей», — написала Захарова.
Представитель МИД России также призвала главу европейской дипломатии «жечь глаголом» в ответ на информацию о поставках китайского газа. Захарова также не исключила, что в текущей ситуации «жечь» Боррелю «больше и нечем».