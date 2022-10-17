"Путем шантажа и угроз": как Сербию принуждают отказаться от дружбы с Россией

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал сообщения об усилении давления Запада на Сербию в вопросе введения страной антироссийских санкций, а также рассказал о создании Соединенными Штатами подконтрольных Вашингтону международных государственных институтов.

Ранее в материале издания "Коммерсант" сообщалось, что внешнеполитический комитет Европарламента потребовал от Белграда занять позицию Запада и присоединиться к антироссийским санкциям, увязав эту ситуацию с продолжением переговоров об интеграции Сербии в Европейский союз.

Швеция, Это решение целиком укладывается в политику Запада, которая заключается в формировании силовых инструментов и международных государственных институтов в целях усиления зависимости западной военно-политической коалиции от США. Тут очень простой смысл: Соединенные Штаты формируют широкую коалицию, в которую входит не только "первый круг" - 30 стран-членов НАТО , но и "второй круг" - уже нейтральные страны, такие как Швейцария Финляндия и ряд других государств, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона. Численность этих государств - более 60. "Третий круг" уже более широкий, там путем шантажа и угроз, что, например, было видно на Генассамблее ООН , создается очень широкая прослойка зависимых государств, насчитывающая в целом более сотни стран. Эта коалиция, условно говоря, 30-60 государств - это та самая широкая коалиция, которая должна создать максимально благоприятные условия. И это одна из важнейших целей Государственного департамента Соединенных Штатов. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Вместе с тем Подберезкин отметил, что Сербия "в определенной степени выпадала" из проводимого США процесса создания подконтрольной ей коалиции.

"Это была единственная страна Европы, которая не принимала решения о поддержке американских санкций. Грубо говоря, ее выбор был неокончательный, хотя формально она заявила, что ее главная политическая цель - вступление в Евросоюз. Но теперь Белград поставили перед жестким выбором, это даже ультиматум: либо Сербия продолжает интегрироваться в Евросоюз, оставаясь в числе кандидатов на вступление в объединение, либо ее оттуда "выбивают", - отметил профессор.

По всей видимости, руководство Сербии сделает выбор в пользу Евросоюза, предположил он.

"Здесь важно понимать, что во многом этот выбор будет стратегическим, цивилизационным. Это не просто тактика присоединения к западной коалиции против России, это выбор долгосрочной стратегии - на десятилетия вперед, если, как я понимаю, ситуация в международной обстановке в будущем не изменится", - заявил Подберезкин.

По словам специалиста, американцам удалось создать международные институты и взять их под контроль, либо усилить свое влияние в ряде существовавших институтов, таких как Евросоюз.

"С помощью этих институтов американцы хотят добиваться своих политических целей, в данном случае это формирование широкой коалиции. А Евросоюз тут выступает как контролируемый Соединенными Штатами международный институт, который фактически диктует Сербии внешнеполитические условия", - отметил Подберезкин, сравнив эту ситуацию с положением дел в ООН и назвав организацию "силовым институтом Соединенных Штатов".

Он выразил мнение, что соответствующая политика должна стать сигналом для Москвы.

"Мы должны еще раз переоценить значение некоторых международных институтов, во-первых, роль и степень участия в них России. Во-вторых, там, где это возможно, нужно усилить это влияние, потому что целиком выпадать из сферы взаимодействия через международные институты, коих тысячи, России нельзя. Тем более многие из этих институтов эффективно работают на политику Москвы", - добавил профессор МГИМО.

В вопросе дальнейших отношений с Сербией Россия будет исходить из окончательных решений Белграда, которые еще не были приняты, отметил собеседник "Рамблера".