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20 минут назад

Медведев: поставки Израилем оружия Украине разрушат межгосударственные связи с Россией

Газета.Ruиещё 4

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что намерение Израиля поставлять оружие украинской армии является «опрометчивым шагом», который разрушит межгосударственные отношения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев прокомментировал поставки Израилем оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что «Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», поскольку украинские военные, по словам Медведева, «как были нацистами, так и остались ими».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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