Медведев прокомментировал поставки Израилем оружия Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что намерение Израиля поставлять оружие украинской армии является «опрометчивым шагом», который разрушит межгосударственные отношения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что «Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», поскольку украинские военные, по словам Медведева, «как были нацистами, так и остались ими».