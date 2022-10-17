Володин рассказал, когда проект о запрете пропаганды ЛГБТ могут внести в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе слушаний в понедельник заявил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, передает ТАСС.
«Если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации», — сказал он.
По словам спикера, он надеется, что уже принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон поступит на подпись президенту в ноябре.
Ранее в рамках слушаний, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, Володин заявил, что распространение нетрадиционной идеологии предшествует «порабощению государств». По его словам, в результате распространения ЛГБТ-пропаганды формируется новое мировоззрение и происходит смена власти.