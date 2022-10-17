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41 минуту назад

Володин: проект о запрете пропаганды ЛГБТ могут внести в Госдуму на следующей неделе

Газета.Ruиещё 5

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе слушаний в понедельник заявил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, передает ТАСС.

Володин рассказал, когда проект о запрете пропаганды ЛГБТ могут внести в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации», — сказал он.

По словам спикера, он надеется, что уже принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон поступит на подпись президенту в ноябре.

Ранее в рамках слушаний, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, Володин заявил, что распространение нетрадиционной идеологии предшествует «порабощению государств». По его словам, в результате распространения ЛГБТ-пропаганды формируется новое мировоззрение и происходит смена власти.

Политика,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
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