Клишас высмеял законопроект об отмене отсрочки для депутатов

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал законопроект партии «Справедливая Россия — За правду» об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам и депутатам. В своем Telegram-канале он отметил, что на минуту ему показалось, что представители фракции партии в Госдуме решили уйти на фронт.
«Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю», — написал Клишас.
Информация о том, что в Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва депутатам и сенаторам появилась 17 октября. Инициативу предложили представители фракции «Справедливая Россия — За правду». В документе также предлагается сделать так, чтобы сначала по частичной мобилизации призывали представителей силовых ведомств.