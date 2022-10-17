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47 минут назад

Клишас высмеял законопроект "Справедливой России" об отмене отсрочки для депутатов

Газета.Ruиещё 6

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал законопроект партии «Справедливая Россия — За правду» об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам и депутатам. В своем Telegram-канале он отметил, что на минуту ему показалось, что представители фракции партии в Госдуме решили уйти на фронт.

Клишас высмеял законопроект об отмене отсрочки для депутатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю», — написал Клишас.

Информация о том, что в Госдуму внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва депутатам и сенаторам появилась 17 октября. Инициативу предложили представители фракции «Справедливая Россия — За правду». В документе также предлагается сделать так, чтобы сначала по частичной мобилизации призывали представителей силовых ведомств.

Политика,Андрей Клишас,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Справедливая Россия,Госдума,
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