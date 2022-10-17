Клишас высмеял законопроект об отмене отсрочки для депутатов

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал законопроект партии «Справедливая Россия — За правду» об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам и депутатам. В своем Telegram-канале он отметил, что на минуту ему показалось, что представители фракции партии в Госдуме решили уйти на фронт.