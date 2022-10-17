В Госдуму внесут законопроект об отмене отсрочки от призыва депутатам

Руководитель фракции « Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале о том, что подготовил к рассмотрению законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы .

«Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно», — написал он.

Также он отметил, что в законопроекте партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» говорится о необходимости призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ.