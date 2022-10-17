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33 минуты назад

Миронов сообщил о внесении в Госдуму законопроекта об отмене отсрочки от призыва депутатам

Газета.Ruиещё 2

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале о том, что подготовил к рассмотрению законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.

В Госдуму внесут законопроект об отмене отсрочки от призыва депутатам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Законопроект по данному вопросу внесен на рассмотрение Госдумы. Считаю, что отсрочка для сенаторов и депутатов должна предоставляться на общих основаниях. Никаких поблажек быть не должно», — написал он.

Также он отметил, что в законопроекте партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» говорится о необходимости призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, уволенных с военной службы и зачисленных в запас ВС РФ.

Политика,Сергей Миронов,СВР России,Следственный комитет,Верховный суд,Росгвардия,Справедливая Россия,ФСБ,Совет Федерации,Госдума,
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