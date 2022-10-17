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1 час назад

Российских сенаторов и депутатов предложили лишить брони от мобилизации

Ura.Ru

С членов Совета Федерации РФ и депутатов Государственной думы могут снять бронь от частичной мобилизации. Такая мера содержится в проекте поправок в закон о мобилизации.

Российских депутатов предложили лишить брони от мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутаты предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», чтобы снять бронь с членов Совфеда и парламентариев, передают «Известия». Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 17 октября.

По словам одного из авторов законопроекта, главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Предлагается изменить законодательство так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами.

Кроме того, предполагается, что служащие в национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы будут призываться в первоочередном порядке.

«Считаем необходимым в первоочередном порядке призывать „силовиков“. Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах», — добавил Миронов.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», члены Совфеда и депутаты Госдумы имеют право на отсрочку от мобилизации. Ранее в Госдуме обсуждали поправки в закон, позволяющие депутатам сохранить мандаты после отправки на фронт.

Политика,Армия,Сергей Шойгу,Сергей Миронов,СВР России,Следственный комитет,Справедливая Россия,ФСБ,Совет Федерации,Госдума,
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