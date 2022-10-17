Российских депутатов предложили лишить брони от мобилизации

С членов Совета Федерации РФ и депутатов Государственной думы могут снять бронь от частичной мобилизации. Такая мера содержится в проекте поправок в закон о мобилизации.

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Депутаты предложили внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», чтобы снять бронь с членов Совфеда и парламентариев, передают «Известия». Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 17 октября.

По словам одного из авторов законопроекта, главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Предлагается изменить законодательство так, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами.

Кроме того, предполагается, что служащие в национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы будут призываться в первоочередном порядке.