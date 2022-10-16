МИД отреагировал на слова представителя ООН о виагре для армии РФ

Заявления спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен, обвинившей армию РФ в использовании виагры для изнасилований на Украине, выходят за грань разумного. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии", - отметила дипломат.
Она сравнила высказывания спецпредставителя генсека ООН с "лживыми и провокационными заявлениями" бывшего уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, "которая сама призналась, что многие факты своих заявлений она просто придумывала, чтобы получить западное финансирование и оружие".
"В итоге, как мы помним, Денисова была уволена киевским режимом за ее грубую антироссийскую ложь, которой она вводила в заблуждение все международное сообщество", - напомнила Захарова.
Она подчеркнула, что подобные вбросы делаются не впервые.
"В 2011 году в поддержку планов по уничтожению Ливии журналисты Reuters писали, что лояльные Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой. Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне", - заключила официальный представитель российского дипведомства.