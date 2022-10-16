МИД отреагировал на слова представителя ООН о виагре для армии РФ

"Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии", - отметила дипломат.