В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
22 минуты назад

Захарова ответила на сообщение МИД Украины о князе Владимире словами «клей» и «мухоморы»

Газета.Ruиещё 10

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале на недавнее сообщение МИД Украины в Twetter, о князе Владимире Евросоюз.

Захарова ответила на сообщение МИД Украины о князе Владимире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министерство иностранных дел Украины написало в своем аккаунте, что князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.

«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и «Украина, дружившая с Европой в те далекие годы». Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» , — написала дипломат.

До этого Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, в котором он сравнил Европу с «садом», а весь остальной мир с «джунглями».

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители