Захарова ответила на сообщение МИД Украины о князе Владимире

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале на недавнее сообщение МИД Украины в Twetter, о князе Владимире Евросоюз.
Ранее министерство иностранных дел Украины написало в своем аккаунте, что князь Владимир в X веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
«Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и «Украина, дружившая с Европой в те далекие годы». Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?» , — написала дипломат.
До этого Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, в котором он сравнил Европу с «садом», а весь остальной мир с «джунглями».