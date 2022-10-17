В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
21 минуту назад

Володин предложил обсудить с Хуснуллиным размещение жителей Херсона в других регионах

Газета.Ruиещё 1

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание ГД, которое состоится 18 октября, вице-спикера правительства РФ Марата Хуснуллина для обсуждения вопроса размещения жителей Херсонской области в других регионах в связи с обстрелами Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Володин предложил обсудить размещение жителей Херсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе ГД подчеркнули, что Володин рассказал о необходимости поддержки и защиты жителей Херсонской области, обеспечив их размещение в других регионах РФ.

«Он предложил пригласить выступить на пленарном заседании Госдумы завтра, 18 октября, заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который отвечает за этот участок работы», — говорится в публикации.

Ранее врио вице-губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что защита Каховской ГЭС была усилена во избежание провокаций с украинской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Кирилл Стремоусов,Марат Хуснуллин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители