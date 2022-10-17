Володин предложил обсудить размещение жителей Херсона

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание ГД, которое состоится 18 октября, вице-спикера правительства РФ Марата Хуснуллина для обсуждения вопроса размещения жителей Херсонской области в других регионах в связи с обстрелами Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе ГД подчеркнули, что Володин рассказал о необходимости поддержки и защиты жителей Херсонской области, обеспечив их размещение в других регионах РФ.

«Он предложил пригласить выступить на пленарном заседании Госдумы завтра, 18 октября, заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который отвечает за этот участок работы», — говорится в публикации.

Ранее врио вице-губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что защита Каховской ГЭС была усилена во избежание провокаций с украинской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.