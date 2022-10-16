НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, заявил Песков

Североатлантический альянс фактически «влез» в противостояние на Украине, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что это не повлияет на планы России. Об этом пишет РИА «Новости».
«НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, на цели РФ это не влияет», - подчеркнул Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что помощь Киеву со стороны НАТО существенно усложнила поставленные задачи, потребовала внутренней «экономической и иной мобилизации».
По его словам, несмотря на действия альянса, Россия продолжит спецоперацию, доведет ее до конца. Потенциал страны это вполне позволяет.
Песков высказался также по международной повестке. Он подчеркнул, что населению стран, лидеры которых поддержат введение потолка цен на российский газ, придется за это платить.