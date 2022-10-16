НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, заявил Песков

Североатлантический альянс фактически «влез» в противостояние на Украине, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что это не повлияет на планы России. Об этом пишет РИА «Новости».

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«НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, на цели РФ это не влияет», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что помощь Киеву со стороны НАТО существенно усложнила поставленные задачи, потребовала внутренней «экономической и иной мобилизации».

По его словам, несмотря на действия альянса, Россия продолжит спецоперацию, доведет ее до конца. Потенциал страны это вполне позволяет.