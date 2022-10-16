В Сербии связали существование страны с дружбой с РФ

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что дружба с Россией имеет большое значение для сербской стороны, пишет газета «Вечерне новости». По его словам, разрушение отношений двух государств может привести к исчезновению Сербии.
«Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — отметил Вулин.
Как указал глава МВД Сербии, Белград сталкивается с «безумным шантажом» со стороны Евросоюза, в том числе в вопросе антироссийских санкций. Он также добавил, что не верит в изменение позиции Запада по Сербии и статусу непризнанного Косово, если сербские власти пойдут на введение ограничений против Москвы.
«Кто-нибудь думает, что это произойдет? И как на все это смотрела бы Россия или все те страны, которые являются нашими друзьями, которые не признали Косово и Метохию или отказались от признания Косово и Метохии? Насколько наши друзья будут уважать нас, если увидят, что мы пренебрегаем своими интересами перед лицом вражеской силы? Кто будет сражаться за нас, если мы решим не сражаться за себя», — подчеркнул Вулин.