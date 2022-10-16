В Сербии связали существование страны с дружбой с РФ

«Кто-нибудь думает, что это произойдет? И как на все это смотрела бы Россия или все те страны, которые являются нашими друзьями, которые не признали Косово и Метохию или отказались от признания Косово и Метохии? Насколько наши друзья будут уважать нас, если увидят, что мы пренебрегаем своими интересами перед лицом вражеской силы? Кто будет сражаться за нас, если мы решим не сражаться за себя», — подчеркнул Вулин.