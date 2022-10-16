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1 час назад

В Госдуме заявили, что Илона Маска заставили помогать Украине

Газета.Ru

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не хочет помогать Украине с помощью систем спутниковой связи Starlink, считает заместитель председателя комитета Госдумы по Дальнему Востоке Сергей Каргинов. В своем Telegram-канале он отметил, что бизнесмена заставляют поддерживать Киев.

«Маска взяли за буйки. Господина Илона мотает из стороны в сторону, то он поставляет спутниковые системы Украине, то нет, то снова поставляет. Я уверен, что сам он не хочет снабжать Незалежную [Украину] спутниковыми системами, да еще за свой счет. Но его заставляют!» — написал Каргинов.

С точки зрения депутата Госдумы, Маск столкнулся с давлением после того, как заявил о возможном прекращении финансирования Starlink на Украине.

Маск объяснил отказ от финансирования Starlink на Украине

Он также добавил, что вскоре предприниматель изменил свое мнение и объявил о продолжении поставок своих систем.

«Как только он заявил, что прекращает поставки, на него сразу начали оказывать давление из-за отказа от покупки Твиттера. И вуаля — Маск переобулся и решил продолжить поставки. Ничего не смущает?! Думаю, сам он не хочет помогать Украине. Он знает, что Крым всегда был российским, а жители Донбасса — русскими. Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хваленая «западная демократия», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что спустя сутки после своего заявления о прекращении финансирования Starlink на Украине Маск поменял свое мнение.

Политика,Видео,Илон Маск,Сергей Каргинов,SpaceX,Госдума,
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