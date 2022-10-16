В Госдуме заявили, что Илона Маска заставили помогать Украине

«Как только он заявил, что прекращает поставки, на него сразу начали оказывать давление из-за отказа от покупки Твиттера. И вуаля — Маск переобулся и решил продолжить поставки. Ничего не смущает?! Думаю, сам он не хочет помогать Украине. Он знает, что Крым всегда был российским, а жители Донбасса — русскими. Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хваленая «западная демократия», — подчеркнул депутат.