Аксенов пообещал решить проблемы с обмундированием мобилизованных

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал разобраться с проблемой поврежденных бронежилетов у призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на пресс-секретаря Аксенова Дениса Железнякова.

Они рассказали, что военным выдали поврежденные бронежилеты "с дырками". "Это обращение ещё утром зашло Сергею Валерьевичу, ему передано, он лично с ним ознакомлен", - отметил Железняков. Пресс-секретарь напомнил, что Аксенов ранее сообщил, что до 20-го числа всем призванным в рамках частичной мобилизации будут выданы бронежилеты, "которые будут закупаться массово". "Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы", - подчеркнул пресс-секретарь.