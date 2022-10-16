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1 час назад

Аксенов пообещал решить проблемы с обмундированием мобилизованных

Газета.Ruиещё 1

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал разобраться с проблемой поврежденных бронежилетов у призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает издание "Подъем" со ссылкой на пресс-секретаря Аксенова Дениса Железнякова.

Аксенов пообещал решить проблемы с обмундированием мобилизованных
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Отмечается, что на качество обмундирования пожаловались родственники мобилизованных, которых должны в ближайшее время направить в Херсонскую область.

Они рассказали, что военным выдали поврежденные бронежилеты "с дырками". "Это обращение ещё утром зашло Сергею Валерьевичу, ему передано, он лично с ним ознакомлен", - отметил Железняков. Пресс-секретарь напомнил, что Аксенов ранее сообщил, что до 20-го числа всем призванным в рамках частичной мобилизации будут выданы бронежилеты, "которые будут закупаться массово". "Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы", - подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что даст дополнительные поручения Совбезу России о проведении инспекций подготовки мобилизованных граждан.

Политика,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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