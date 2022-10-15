Кадыров обещал освободить пленных военнослужащих на Украине

"Хочу обратиться ко всем, чьи родственники по стечению обстоятельств оказались в плену. Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них", - сказал он.

Глава Чечни также рассказал о вызволении из плена офицера-медика из Карачаево-Черкесии Мурата Карабашева, которое имело принципиальное значение для властей республики. По словам Кадырова, родственники Карабашева очень рады возвращению военного домой "живым и невредимым".

Ранее украинский блогер опубликовал видео с пленным 23-летним врачом из Карачаево-Черкесии. После распространения ролика молодого человека удалось вернуть. В конце сентября украинский блогер опубликовал видео на YouTube-канале, в котором показал российских военнопленных. Среди них был старший лейтенант Мурат Карабашев, который окончил Московский стоматологический университет им. Евдокимова и начал службу в медицинской роте. Оказалось, что молодой человек и его сослуживцы попали под атаку, когда они пытались вывезти раненых пациентов на грузовике. После этого Мурат Карабашев попал в плен.