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53 минуты назад

Кадыров пообещал сделать все возможное для освобождения пленных военнослужащих

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, обращаясь в Telegram-канале к родственникам пленных военнослужащих, что для освобождения солдат будет сделано все возможное.

Кадыров обещал освободить пленных военнослужащих на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Хочу обратиться ко всем, чьи родственники по стечению обстоятельств оказались в плену. Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них", - сказал он.

Глава Чечни также рассказал о вызволении из плена офицера-медика из Карачаево-Черкесии Мурата Карабашева, которое имело принципиальное значение для властей республики. По словам Кадырова, родственники Карабашева очень рады возвращению военного домой "живым и невредимым".

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Ранее украинский блогер опубликовал видео с пленным 23-летним врачом из Карачаево-Черкесии. После распространения ролика молодого человека удалось вернуть. В конце сентября украинский блогер опубликовал видео на YouTube-канале, в котором показал российских военнопленных. Среди них был старший лейтенант Мурат Карабашев, который окончил Московский стоматологический университет им. Евдокимова и начал службу в медицинской роте. Оказалось, что молодой человек и его сослуживцы попали под атаку, когда они пытались вывезти раненых пациентов на грузовике. После этого Мурат Карабашев попал в плен.

Политика,Рамзан Кадыров,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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