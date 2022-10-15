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49 минут назад

Грушко: "НАТО уже потерпела поражение на Украине"

Илья Родин

Североатлантический альянс фактически потерпел поражение на Украине, ему не удалось превратить Украину в «анти-Россию», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет ТАСС.

Грушко: "НАТО уже потерпела поражение на Украине"
Фото: ТАССТАСС

Грушко подчеркнул, что «НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию"».

Внешнеполитическое ведомство России предупреждало, что решение альянса о расширении организации за счет Грузии и Украины станет миной замедленного действия в основе безопасности Европы, напомнил дипломат.

По мнению Грушко, отмена этого решения позволила бы избежать конфликта на Украине, но блок подталкивал Киев к эскалации, оказывал ему военно-техническую поддержку, стремился демонизировать РФ.

«Пока другие задачи»: Путин о массированных ударах по Украине

Замглавы МИД пояснил, что НАТО не может существовать без «поиска большого врага», таким образом, бомбардировки Донбасса осуществлялись в рамках сценария демонизации России.

По оценке Грушко, мировое сообщество не знает о победах альянса, но хорошо осведомлено о результатах военных интервенций НАТО.

Политика,Александр Грушко,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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