Североатлантический альянс фактически потерпел поражение на Украине, ему не удалось превратить Украину в «анти-Россию», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет ТАСС.

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Грушко подчеркнул, что «НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию"».

Внешнеполитическое ведомство России предупреждало, что решение альянса о расширении организации за счет Грузии и Украины станет миной замедленного действия в основе безопасности Европы, напомнил дипломат.

По мнению Грушко, отмена этого решения позволила бы избежать конфликта на Украине, но блок подталкивал Киев к эскалации, оказывал ему военно-техническую поддержку, стремился демонизировать РФ.

Замглавы МИД пояснил, что НАТО не может существовать без «поиска большого врага», таким образом, бомбардировки Донбасса осуществлялись в рамках сценария демонизации России.