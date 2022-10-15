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1 час назад

«Не планируется». Путин сделал важное заявление о мобилизации

Konkurent.ru

Президент России Владимир Путин ответил на ряд вопросов, волнующих многих граждан страны, сообщает KONKURENT.RU.

«Не планируется»: Путин сделал важное заявление о мобилизации
Фото: ТАССТАСС

В рамках пресс-конференции в Астане глава государства рассказал о сроках частичной мобилизации, числе призванных на данный момент граждан, а также дальнейших планах по дополнительному призыву.

Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине

Так, по словам Путина, частичная мобилизация будет закончена примерно через две недели. При этом президент отметил, что уже сейчас в ВС РФ призвано 222 тыс. граждан.

«Дополнительный призыв не планируется», – заявил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что мобилизованные россияне из резерва перед отправкой в зону специальной военной операции обязательно должны проходить подготовку.

Политика,Владимир Путин,Верховный суд,
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