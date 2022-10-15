«Не планируется»: Путин сделал важное заявление о мобилизации

Президент России Владимир Путин ответил на ряд вопросов, волнующих многих граждан страны, сообщает KONKURENT.RU.

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В рамках пресс-конференции в Астане глава государства рассказал о сроках частичной мобилизации, числе призванных на данный момент граждан, а также дальнейших планах по дополнительному призыву.

Так, по словам Путина, частичная мобилизация будет закончена примерно через две недели. При этом президент отметил, что уже сейчас в ВС РФ призвано 222 тыс. граждан.

«Дополнительный призыв не планируется», – заявил глава государства.