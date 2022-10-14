Россия обвинила Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ

Польша на месте председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продемонстрировала свою некомпетентность. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 24» заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. По его словам, Варшава преследовала свои корыстные интересы и подрывала дух многостороннего взаимодействия в организации.

Фото: OSCE/Mikhail Evstafiev OSCE/Mikhail Evstafiev

Польша оказалась не то, чтобы не в состоянии, а вообще некомпетентна с точки зрения честного брокера. Они вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы ОБСЕ и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку, — заявил Буякевич.

Он добавил, что это происходит «в полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона». Как полагает российский представитель, истории предстоит «дать оценку этому председательству», однако самому Буякевичу уже стало ясно, что поляки «провалили дух многостороннего взаимодействия» в организации.